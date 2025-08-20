نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم باريس سان جيرمان إلى الدوري الانجليزي.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الفرنسية أن نجم فريق باريس سان جيرمان، على أعتاب الرحيل إلى الدوري الانجليزي بعقد طويل الأمد بعد مفاوضات شاقة منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية.

استطاع فريق باريس سان جيرمان تحقيق لقب بطولة كأس السوبر الاوروبي بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

نجم باريس سان جيرمان يعود إلى فريقه السابق

أستون فيلا يجهز عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لضم أسينسيو

‏ هذا المبلغ يكفي لتلبية متطلبات باريس سان جيرمان! أوناي إيمري يرغب بشدة في ضم ماركو أسينسيو. وقد توصل أستون فيلا بالفعل إلى اتفاق مع الدولي الإسباني لعقد لمدة ثلاث سنوات.



كان نجم ريال مدريد الأسبق ومنتخب إسبانيا لعب مع أستون فيلا، وحقق أداء متميز معهم وكان من أهم وأبرز نجوم الفريق طيلة فترة الإعارة، لذلك يعتبر خيار استراتيجي لهم.

