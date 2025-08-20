نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا شحاتة: ريبيرو “بلا ملامح فنية” حتى الآن.. وبداية الدوري للاهلي لم تكن الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، عن أداء الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة.

وقال شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بداية الدوري للأهلي لم تكن لطيفة، ولكن الأداء تحسن في الجولة الثانية أمام فاركو

وأضاف: أفضل ما يميز لاعبي الأهلي في الوقت الحالي هو الأداء الفردي، والاهلي لم يصل إلى التناغم بعد، ولم أرى أي ملامح فنية واضحة من خوسيه ريبيرو مع الأهلي

وتاعبع رضا شحاتة قائلا: حديثي عن أداء الأهلي في الدوري كمشجع أهلاوي وليس كمدرب، ولكن خوسيه ريبيرو يحتاج إلى بعض الوقت من أجل تحسن الأداء الجماعي وأثق من قدرته على ذلك

