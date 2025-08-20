نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينهي الشوط الأول بالتقدم برباعية على القادسية في السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين كل من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره القادسية بأربعة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر السعودي.

وبدأت أحداث مباراة الأهلي والقادسية برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل جاستون الفاريز الهدف الأول للقادسية في الدقيقة 8 صنعه له باه وعادل فرانك كيسي النتيجة في الدقيقة 12 ولم تمر عدة دقائق حتى احتسب الحكم ضربة جزاء وسددها ايفان توني بقوة بمرمى حارس القادسية في الدقيقة 27.

وقبل انتهاء الشوط الأول سجل انزو ميلوت الهدف الثالث لأهلي جدة في الدقيقة 31 صنعه له محرز وعاد كيسي سريعا بالهدف الرابع في الدقيقة 45صنع محرز وانتهى الشوط الأول 4/1.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

