فوز كاسح.. نتيجة وملخص وأهداف مباراة الأهلي والقادسية اليوم مع نهاية الشوط الأول Al-Ahly vs Al-Qadisiyah

الرياض - كتبت رنا صلاح - في لقاء نصف نهائي كأس السوبر السعودي، شهد الشوط الأول مواجهة قوية ومثيرة بين فريقي الأهلي والقادسية، تمكن الأهلي من فرض سيطرته على مجريات اللعب، حيث انتهى الشوط بتقدمه بنتيجة 4-1.

سيطر الأهلي على المباراة منذ البداية، مظهرًا تفوقًا واضحًا في الاستحواذ على الكرة ودقة التمريرات، أثمرت هذه السيطرة عن تسجيل أربعة أهداف، كان أولها في الدقيقة 12 عن طريق فرانك كيسيه، الذي عاد ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 45+2، كما سجل إيفان توني هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 28، وأضاف إنزو ميلوت الهدف الرابع في الدقيقة 31، في المقابل حاول القادسية العودة في المباراة، وتمكن من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 8 عن طريق غاستون ألفاريز، قبل أن يحرز كريستوفر بونصو باه هدفًا في الدقيقة 42.

إحصائيات مباراة الأهلي والقادسية الشوط الأول

على الصعيد الإحصائي، كان الأداء الهجومي للأهلي بارزًا، حيث سدد لاعبوه 8 تسديدات، منها 7 على المرمى، في المقابل سدد القادسية 3 تسديدات، منها 2 فقط على المرمى، كما تفوق الأهلي في نسبة الاستحواذ بنسبة 53% مقابل 47% للقادسية، وفي دقة التمرير بنسبة 85% مقابل 76%، وشهد الشوط الأول حصول فريق القادسية على بطاقة صفراء وبطاقة حمراء.