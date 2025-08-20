35 ناديا تنتافس على ألقاب البطولة العربية للأندية بمسقط نهاية أغسطس

البطولة فرصة مثالية للاعبي الأندية للاحتكاك

يواصل الاتحاد العماني لكرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة تحضيراته المكثفة لاستضافة منافسات النسخة الـ 36 من بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة في العاصمة مسقط خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري ولغاية 4 سبتمبر المقبل بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وأكدت 23 نادياً مشاركتها في منافسات الرجال بينما تم تسجيل 12 نادياً لمنافسات فئة السيدات.

وتضم أندية الرجال كلاً من: نادي جيبوتي اف سي (جيبوتي)، الفحيحيل (الكويت)، اليرموك (الكويت)، غاز الجنوب (العراق)، نفط الشمال (العراق)، السليمانية (العراق)، العربي (قطر)، قطر (قطر)، الوداد المغربي (المغرب)، الرواد الرياضي (سوريا)، الاتحاد (السعودية)، الشباب (السعودية)، السلمية (سوريا)، أنبي (مصر)، بتروجت (مصر)، البحرين (البحرين)، السد (قطر)، سار (البحرين)، الكرك (الأردن)، الساحل (الكويت)، السيب (سلطنة عمان)، عبري (سلطنة عمان)، صلالة (سلطنة عمان).

وتضم أندية السيدات كلاً من: الرياضي الهاوي النسوي (الجزائر، نادي فتيات العيون (الكويت)، غاز الجنوب (العراق)، الكهرباء الرياضي (العراق)، الوداد المغربي (المغرب)، الرواد الرياضي (سوريا)، السلمية (سوريا)، انبي (مصر)، بتروجت (مصر)، القادسية (الكويت)، الفتاة (المغرب)، قطر (قطر).

وتأتي هذه البطولة بعد الاستضافة التاريخية للاتحاد العماني لكرة الطاولة لمنافسات البطولة العربية لكرة الطاولة بالعاصمة مسقط في عام 2017 بتعاون مشترك مع الاتحاد العربي لكرة الطاولة أيضا، وتعد البطولة العربية للأندية واحدة ضمن أبرز الأحداث الرياضية المجدولة في روزنامة الاتحاد العربي لكرة الطاولة.

وقام الاتحاد العربي لكرة الطاولة في الفترة الماضية بارسال الدعوة الرسمية لكافة الاتحادات الاعضاء بهدف تعميمها ونشرها على الأندية العربية في كل اتحاد عربي، وسيمثل سلطنة عمان عدد من الأندية وهي: أندية صلالة وعبري والسيب؛ لكون هذه الأندية قد حققت المراكز الثلاث الأولى في بطولة فرق العموم لكرة الطاولة للموسم الرياضي المنصرم، حيث يحق لها المشاركة وتمثيل أندية سلطنة عمان في هذا الحدث العربي الهام.

وأجاز الاتحاد العربي لكرة الطاولة مشاركة لاعب أجنبي محترف وفق ضوابط محددة أهمها تقديم شهادة الاستغناء الدولية وخطاب رسمي يفيد بتسجيل اللاعب في ناديه، الى جانب التأكيد على الالتزام بلوائح وقوانين الاتحاد الدولي واللوائح المعتمدة عربيا، وستقام المنافسات وفق نظام الكب سويس الحديث، الذي يضمن مواجهات قوية وفرصا متساوية أمام جميع الفرق للمنافسة حتى الجولات الأخيرة، وتضم البطولة منافسات فئتي فرق الرجال والسيدات، حيث سيتم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس والميداليات إلى جانب الجوائز التقديرية، وسيدير البطولة طاقم تحكيم معتمد بقيادة الحكم الدولي المصري زكي خالد كحكم عام للبطولة، إلى جانب الأستاذ هاشم السالمي من سلطنة عمان كمساعد للحكم العام مع نخبة من الحكام الدوليين من مختلف الدول العربية.

تعزيز انتشار اللعبة

وتحدث الدكتور محمد عبدالله صالح أمين السر العام بالاتحاد العربي لكرة الطاولة بأن الاتحاد العربي لكرة الطاولة حريص على اقامة الأحداث والبطولات العربية على مدار العام بهدف تنفيذ استراتيجية الاتحاد والرامية الى تعزيز انتشار اللعبة عربيا وتوسيع رقعة البطولات القارية ذات الطابع التنافسي الرفيع، مضيفا بأن هناك بطولة مخصصة للمنتخبات العربية ستقام بالمغرب في شهر سبتمبر المقبل، وسيسيقها اقامة منافسات البطولة الخاصة بالأندية العربية بمسقط والتي عادة ما تتميز بالتنافس والاثارة القوية نظرا لتواجد نخبة من اللاعبين المميزين الى جانب سماح اللجنة المنظمة بتواجد لاعب محترف واحد بصفوف الفريق في خطوة تهدف الى ايجاد البيئة المناسبة للاعب العربي لمزيد من الاحتكاك القوي مع اللاعب المحترف والمصنف العالمي، وأكد أمين السر العام بالاتحاد العربي لكرة الطاولة بأن سلطنة عمان من الدول الرائدة بتنظيم الاستضافات وذلك عطفاً على خبرتها في ادارة وتنظيم الاحداث الدولية والاقليمية المختلفة.

بطولة استثنائية

أشاد محمد بن حميد الجساسي عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة الطاولة ومدير البطولة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد العربي لكرة الطاولة في سبيل تنظيم واقامة الأنشطة والبرامج والبطولات العربية، مثمناً ثقتهم في قدرة الاتحاد العماني لكرة الطاولة على استضافة هذه الحدث العربي الذي يأتي بعد ثمانية أعوام من استضافة البطولة العربية للمنتخبات بمسقط، وأشار الجساسي الى أن الاتحاد العماني لكرة الطاولة يمتلك خبرات تراكمية في الاستضافات الاقليمية والدولية لافتا الى أنه يعد الجميع بتنظيم بطولة استثنائية، وتحقيق كافة الأهداف الفنية المرسومة من هذه الاستضافة وأبرزها توسيع قاعدة الانتشار لهذه الرياضة على المستوى العربي».