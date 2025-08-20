الاتحاد العماني لسباقات الهجن يكشف عن البرنامج الزمني لموسم 2025/‏2026

ينطلق يوم 20 سبتمبر القادم ويتميز بتنوع مواقع السباقات وشموليته

كتب ـ خالد الجلنداني :

أعلن الاتحاد العُماني لسباقات الهجن عن البرنامج الزمني لموسم 2025/‏‏2026 والذي ينطلق يوم 20 سبتمبر 2025 ويستمر حتى فبراير 2026 متضمناً سلسلة من السباقات التنافسية وفعاليات المزاينة والمحالبة مع دعم مميز من شركتي شل عُمان وأوكسيدنتال عُمان لتعزيز هذا الإرث الثقافي ويتميز الموسم الجديد بتنوع مواقع السباقات وشموليته حيث تشمل الفعاليات ميادين رئيسية مثل «الفليج» بولاية بركاء و «البشائر» بولاية آدم و «الأبيض» بولاية سناو بالإضافة إلى ولايات ثمريت والمصنعة.

وسيكون انطلاق الموسم يومي 20 و21 سبتمبر القادم باقامة السباق الأول في ثلاثة ميادين رئيسية «الفليج» بركاء، «البشائر» آدم، و «الأبيض» سناو وتُعدّ هذه السباقات بمثابة البداية الرسمية التي تجذب مشاركين من مختلف أنحاء سلطنة عمان.

وسيكون السباق الثاني يومي 4-5 أكتوبر القادم في نفس الميادين مما يعكس الزخم المبكر للموسم والحماس الكبير بين المتنافسين.

ويقام خلال الفترة من 17-23 أكتوبر القادم سباق تنافسي في ولاية ثمريت تتخلله فعاليات المزاينة لتقييم جمال الهجن والمحالبة لقياس إنتاج الحليب مما يجمع بين الجانب الرياضي والثقافي في حدث شامل.

أما السباق الثالث سيقام خلال الفترة من 1 الى 3 نوفمبر المقبل في ميداني الفليج (بركاء) والبشائر (آدم) والسباق الرابع خلال الفترة من 15 الى 17 نوفمبر القادم في نفس الميدانين مما يؤكد على أهمية هذين الموقعين كمركزين رئيسيين لسباقات الهجن في سلطنة عُمان.

اما مسابقة المزاينة الاولى ستقام خلال الفترة من 14 الى 18 ديسمبر المقبل في ميدان الفليج (بركاء) حيث يتنافس المشاركون على عرض أجمل الهجن وفق معايير الجمال التقليدية التي تعكس التراث العُماني الأصيل.

أما السباق السنوي للاتحاد وهو الحدث الأبرز في الموسم سيقام خلال الفترة من 10 الى 15 يناير 2026 وسيتم تحديد مكان إقامته لاحقا مما يثير ترقب عشاق الرياضة.

وسيقام سباق العرضة خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2026م في ميدان الفليج (بركاء) وهو حدث مميز يجمع بين العروض التقليدية والتنافسية ويحظى بإقبال كبير.

وستقام مسابقة المزاينة الثانية ستقام في طوى الشاوي بولاية المصنعة خلال الفترة من 8 الى 12 فبراير 2026 لاختتام الموسم بفعالية تجمع بين التراث والإبداع.

سباقات مدعومة

وفي إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص أعلن الاتحاد عن سلسلة سباقات مدعومة من شركتي شل عُمان وأوكسيدنتال عُمان في مناطق الامتياز، مما يعكس التزام هذه الشركات بدعم الرياضات التقليدية حيث سيكون السباق الاول خلال الفترة من 8 الى 9 اكتوبر القادم في محافظة الداخلية برعاية شل عُمان ويقام خلال الفترة من 22 الى 23 اكتوبر المقبل سباق في محافظة الظاهرة برعاية شل عُمان ويقام خلال الفترة من 12 الى 13 نوفمبر القادم سباق بمحافظة الوسطى برعاية أوكسيدنتال عُمان كما ترعى نفس الشركة سباق اخرى خلال الفترة من 26 الى 27 نوفمبر المقبل بمحافظة الداخلية ويقام خلال الفترة من 20 الى 21 ديسمبر سباق في محافظة الوسطى برعاية شل عُمان والسباق الاخير يقام خلال الفترة من 7 الى 8 يناير 2026 م في محافظة الظاهرة برعاية أوكسيدنتال عُمان.

وتهدف هذه السباقات المدعومة إلى تعزيز التنافسية وتشجيع المشاركة في مناطق مختلفة مع توفير دعم لوجستي ومالي لضمان نجاح الفعاليات كما تُسهم هذه السباقات في جذب السياح وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال إقامة الفعاليات في ولايات مختلفة حيث من المتوقع بان يشهد موسم 2025/‏‏2026 إقبالاً كبيراً من الجمهور والمشاركين، خاصة مع تنوع الفعاليات وتوزيعها الجغرافي. ووجة الاتحاد العماني لسباقات الهجن دعوة الى جميع ملاك الهجن والمهتمين بالرياضة إلى المشاركة في هذا الموسم المميز مع التأكيد على أهمية الالتزام باللوائح والتعليمات لضمان سير السباقات بسلاسة.