بعد غد الجمعة .. ختام دوري الدرجة الأولى بنادي نزوى

نزوى ـ من سالم السالمي: يحتفل نادي نزوى بعد غد الجمعة، بختام مسابقاته الكروية من خلال المباراة النهائية التي تجمع فريقي الصمود والاتحاد الغربي في ختام دوري الدرجة الأولى وذلك تحت رعاية المهندس سالم بن سعيد بن محمد الكمياني الرئيس التنفيذي لشركة نماء للتزويد بحضور خلفان بن حمد الزيدي رئيس مجلس إدارة نادي نزوى واعضاء مجلس إدارة النادي ورؤساء الفرق الأهلية. وقد استعد الفريقان بشكل جيد للمباراة والتي يتوقع أن تكون مليئة بالإثارة .ويشتمل حفل ختام البطولة بجانب تكريم بطل دوري الدرجة الأولى لنادي نزوى ووصيف الدوري على تكريم بطل دوري الدرجة الثانية وهو فريق النهضة ووصيف الدرجة الثانية وهو فريق النصر وقد صعد فريقا النهضة والنصر إلى مصاف فرق الدرجة الأولى، فيما هبط فريقا الصحوة وفرق إلى الدرجة الثانية.

