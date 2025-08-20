نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي: نتعرض لظلم تحكيمي “صارخ”.. والمسؤولين لا يشعرون بنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن الفريق يمر بظلم تحكيمي واضح منذ إنطلاق بطولة الدوري المصري الممتاز أخرهم في مباراة الاتحاد السكندري أمس.

وقال فهيم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لماذا لا يشعر المسؤولين عن الكرة المصرية بما يتعرض له الإسماعيلي، تركت المباراة أمس من الدقيقة 85، والعالم كله قال إن كرة الهدف الملغي ليس تسلل ولكن أصر على إلغاء الهدف

وأضاف: هناك تعنت واضح من الحكام تجاه النادي الإسماعيلي، هناك ظلم وتعنت واضح من الحكام، لا يوجد أي مساعدة من محافظ أو من أي جهة للنادي الإسماعيلي، بقالنا سنتين مجلس منتخب، والظروف يعلمها الجميع من الديون المتراكمة من المجالس السابق،

وتابع:إيهاب جلال صعد العديد من اللاعبين التي قمنا ببيع بعضها لجلب موارد مالية من أجل حل الأزمات، والظروف التي يمر بها النادي الإسماعيلي المجلس الحالي ليس له دخل بها، ومضيت سيحا حارس الأهلي لكن غلق القيد

وواصل: العقوبة التأديبية ستنتهي يوم 31 ديسمبر المقبل، ومن 1 يناير يحق لنا التعاقد مع صفقات جديدة، ولكن تظل الديون عائق أمامنا، وهناك تعطيل غير طبيعي يمر بها النادي الإسماعيلي ووزارة الرياضة لم تساعدنا ولم تساعد في تسيير الأوراق،

وأختتم فهيم تصريحاته قائلا: أنا عايز أتفرج على الإسماعيلي زي زمان، أقف حائرا تجاه ما نتعرض له منذ قدومنا كمجلس إدارة ولكن نحاول على قدر الإمكان حل موضوع الديون المتراكمة

