نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة ينهى التعاقد مع عدد من مدربي الناشئين لأسباب إدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت شركة غزل المحلة لكرة القدم بيانًا رسميًا أوضحت فيه ملابسات ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي.





وأكدت الشركة أن لجنة الشؤون القانونية باشرت التحقيق في بعض المخالفات الإدارية التي حدثت مؤخرًا داخل قطاعي الناشئين والبراعم، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تقرر توجيه الشكر لهؤلاء المدربين، في إطار سياسة الانضباط التي تنتهجها الإدارة.





وشددت الشركة على حقها الكامل في عدم الإفصاح عن تفاصيل تلك المخالفات، مؤكدة أن القطاع يحظى باهتمام خاص من مجلس الإدارة، في ظل خطة التطوير الشاملة التي تهدف إلى رعاية المواهب وبناء قاعدة قوية لمستقبل الفريق







