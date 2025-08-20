نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاوضات بين باريس والسيتي بشأن دوناروما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مفاوضات مباشرة مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الساعي للحصول على خدمات الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما من نادي العاصمة، وذلك وفق ما أفادت التقارير.

وقال موقع «كالتشوميركاتو» الإيطالي المتخصص في الانتقالات، على لسان الصحافي المعروف ألفريدو بيدولا: «أجرى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي محادثات وثيقة ومباشرة خلال الساعات الـ48 الماضية... هناك رغبة قوية في التوصل إلى حلّ، على الرغم من أن النادي الفرنسي بدأ في تقييم (قيمة دوناروما) يتراوح بين 45 و50 مليون يورو، وهو رقم من الواضح أن مانشستر سيتي لا ينوي دفعه».

ورأى أنه «من الممكن الوصول إلى حل وسطي، ولكن في الوقت نفسه يجب فتح مفاوضات بشأن إيدرسون» في إشارة إلى الحارس البرازيلي لمانشستر سيتي المرشح انتقاله إلى غلاطة سراي التركي، المستعد لدفع بين 10 و12 مليون يورو، في حين أن ما يطالب به سيتي أكثر من ذلك.

وسيسعى سان جيرمان للتوصل إلى حل مع سيتي، من أجل التخلص من عبء راتب دوناروما، وتجنب رحيل الأخير عنه من دون مقابل بعد أشهر معدودة.

ووصل مشوار دوناروما مع سان جيرمان إلى نهايته؛ لأن المدرب الإسباني لنادي العاصمة لويس إنريكي يبحث عن «نوعية مختلفة من الحراس»، وفق ما أفاد بعد استبعاد الحارس الإيطالي من مباراة كأس السوبر الأوروبية ضد توتنهام الإنجليزي (فاز الفريق الفرنسي بركلات الترجيح) الأربعاء الماضي.