نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة مهدد بالحرمان من “كامب نو” في دوري الأبطال بسبب تأخر التجديدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي برشلونة الإسباني خطر عدم اللعب على ملعبه التاريخي كامب نو خلال دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب تأخر أعمال التجديد الجارية في الملعب.

برشلونة مهدد بالحرمان من “كامب نو” في دوري الأبطال بسبب تأخر التجديدات

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن النادي لم يحصل حتى الآن على شهادة إنجاز الأعمال المطلوبة، وسط تحذيرات من أن التأخير قد يضطره إلى خوض مبارياته الأوروبية على ملعب مونجويك، الذي استخدمه الفريق مؤقتًا الموسم الماضي.

وكان رئيس النادي خوان لابورتا قد أكد في وقت سابق أن برشلونة لن يخوض موسمًا جديدًا في مونجويك، إلا أن المشكلات الفنية غير المتوقعة في هيكل المدرجات القديمة تسببت في تأخير جدول العمل، وأجبرت الإدارة على طلب لعب المباراة الأوروبية الأولى خارج الديار.

ورغم الضغوط، شدد لابورتا على أن “الأولوية القصوى هي استكمال المشروع بأعلى معايير الجودة والأمان، وليس التسرع من أجل الجدول فقط”.

برشلونة أمام مهلة لا تتجاوز أسبوعًا للحصول على التصاريح اللازمة، وإلا سيُجبر على مواصلة اللعب خارج ملعبه في البطولة القارية الأهم