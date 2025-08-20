نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايبزغ يصدم تشيلسي.. سيمونز مقابل أكثر من 70 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال مارسيل شايفر، المدير الرياضي لفريق لايبزغ الألماني لكرة القدم، إن تشافي سيمونز سيرحل عن الفريق في حال وصول عرض جيد للغاية للاعب.

وقال شايفر لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية، اليوم الأربعاء: "نعرف طموحه الكبير، أن يلعب مع فريق ينافس على لقب أحد الدوريات الكبرى، يريد أن يثبت نفسه في أعلى المستويات، وإذا كان الأمر منطقيًا من الناحية المالية فنحن منفتحون على ذلك، لكن فقط في هذه الحالة".

وإلى أن يحدث ذلك، سيكون اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 22 عامًا في التشكيل الأساسي للفريق.

وقال: "إذا لم يكن الأمر منطقيًا لنا من الناحية المادية، فنحن نتطلع لموسم آخر مع لاعب رائع".

وتشير التقارير إلى أن لايبزغ يهدف هذا الصيف إلى تحقيق إيرادات من الانتقالات تتجاوز 100 مليون يورو (نحو 108 مليون دولار). وحتى بعد بيع المهاجم بنيامين سيسكو إلى مانشستر يونايتد مقابل 76.5 مليون يورو، لم يصل النادي بعد إلى هذا الهدف.

ووفقًا للتقارير، يريد النادي الحصول على أكثر من 70 مليون يورو للاستغناء عن سيمونز، الذي انضم للايبزغ في البداية في 2023 معارًا من باريس سان جيرمان، والآن لديه عقد دائم مع الفريق حتى 2027.

ويمكن أن يكون تشيلسي بين الأندية التي سوف تسعى لشراء اللاعب، على أن يعود كريستوفر نكونكو للايبزغ كجزء من الصفقة.

وبدأ لايبزغ الموسم الجديد بالفوز 4-2 على ساندهاوزن في كأس ألمانيا. ويفتتح الفريق مباريات الدوري الألماني يوم الجمعة أمام بايرن ميونخ، حامل اللقب.