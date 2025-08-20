الرياض - كتبت رنا صلاح - وافق اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد على تعديل عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي، حيث سيحصل على راتب أعلى وجاء هذا التعديل دون تمديد مدة التعاقد، والذي من المقرر أن ينتهي في عام 2027 وتتضمن المفاوضات مساعي تروسارد ليتماشى راتبه مع رواتب زملائه في الفريق.

تروسارد يوافق على تعديل عقده مع أرسنال الإنجليزي مؤخراً

وافقت شبكة “ذا أثليتك” على أن تروسارد توصل لاتفاق بعد مفاوضات طويلة بدأت في فترة الصيف واستمر اللاعب في مناقشة تفاصيل عقده مع إدارة النادي، مما يعكس إلتزامه واستمراره مع الفريق وهذه الخطوة تعزز من مكانته كلاعب رئيسي في أرسنال.

يُذكر أن تروسارد انضم إلى أرسنال في يناير 2023 قادمًا من برايتون مقابل 36 مليون جنيه إسترليني ومنذ ذلك الحين، ظهر بمستوى متميز، حيث تمكن من تسجيل 28 هدفًا وتقديم 23 تمريرة حاسمة في 124 مباراة له مع الفريق.

رغم تلقيه عرضين من بوروسيا دورتموند وبرينتفورد، فضل تروسارد البقاء في أرسنال، مؤكدًا على أهمية استمراره مع النادي وهذه القرارات تعكس طموح اللاعب ورغبته في تحقيق المزيد مع النادي اللندني العريق.