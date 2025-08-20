نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول جثمان والد الشناوي إلى مسقط رأسه في كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل جثمان والد اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، إلى قرية الشرقاوية، التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وذلك استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه عقب صلاة الظهر اليوم.

وكان مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ قد اتسم بالحزن على فراق الفقيد نتيجة الحادث الأليم والمئات ينتظرون الجثمان لدفنه بمسقط رأسه اليوم.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تبين أن الحادث أسفر عن مصرع والد اللاعب الدولي محمد الشناوي في الحال، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء الحادث

