نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: “الموسم الماضي قد يكون الأفضل في مسيرتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم المصري محمد صلاح عن رضاه الكبير عمّا قدمه مع نادي ليفربول في الموسم الماضي، مؤكدًا أنه يعتبره ربما الأفضل في مسيرته الكروية حتى الآن.

محمد صلاح: “الموسم الماضي قد يكون الأفضل في مسيرتي"

وقال صلاح في تصريحات إعلامية: “الموسم الماضي كان أفضل موسم لي مع ليفربول.. وربما أفضل موسم في مسيرتي على الإطلاق.”

ويأتي هذا التصريح بعد موسم شهد أرقامًا فردية قوية لصلاح، من حيث الأهداف والصناعة، رغم التحديات التي واجهها الفريق على المستوى الجماعي.