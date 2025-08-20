نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بيومي: غياب بيان رسمي من الزمالك يخلق ضبابية حول أزمة أراضي 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق المحلل الرياضي خالد بيومي على أزمة أراضي نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن غياب الموقف الرسمي من النادي يزيد من حالة الغموض المحيطة بالقضية.

وكتب بيومي عبر حسابه على منصة “إكس”:

“فيما يخص نادي الزمالك، تظل الحقيقة غالبًا غير واضحة. من آخر المستجدات: أراضي 6 أكتوبر، الإسكان، وهيئة الحدائق أصدرت بيانًا، بينما لم يصدر النادي أي بيان حتى الآن. تعتمد المعلومات المتداولة على اجتهادات شخصية، مما يؤدي إلى ضبابية الحقائق.”





وأشار إلى أن الاعتماد على مصادر غير رسمية واجتهادات فردية في غياب توضيح من إدارة الزمالك، يساهم في تضخيم الأزمة ويضع الجماهير والمتابعين أمام معلومات غير دقيقة