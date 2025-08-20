نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، عن استياءه الشديد من الأداء التحكيمي، في مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء، الثلاثاء، على استاد السلام ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس جهاز الكرة، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن حكم المباراة تحامل على الفريق في الكثير من القرارات التي أثرت على نتيجة المباراة بشكل كبير.

وتابع: "استخدم الحكم سلوك عدواني مع الحارس عبدالله جمال ثم عاد ليتخذ قرار بطرده في لقطة لا أستطيع تفسيرها حتى الآن".

وأردف: "هذه هي المباراة الثالثة لنا في الموسم وفي كل مباراة يتم طرد لاعب من فريقنا بشكل غريب وغير مفهوم".

واستطرد: "طالبنا في بداية الموسم بضرورة المساواة بين جميع الأندية لكن ما يحدث في المباريات بعيد كل البعد عن تحقيق مبدأ المساواة وهذا يخل بنظام المسابقة".

وواصل: "كيف أن يتولى الحكم محمد أحمد الشناوي قيادة مباراتين على تقنية الفار للإسماعيلي، هل لا يوجد حكام فار غيره، الغريب في الأمر أن لقطة هدف التعادل الذي تم إلغاءه واضحة للجميع ولا يوجد داعي لإلغاء الهدف".

وأتم: "لن نقبل بظلم الإسماعيلي ولن نصمت على تلك الأخطاء التحكيمية الغريبة التي كلفتنا فقدان النقاط في بداية المشوار".