بداية باهتة لترينت ألكسندر-أرنولد في ظهوره الأول بالليغا أمام أوساسونا

أحمد جودة - القاهرة - لم تكن انطلاقة الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد مع فريقه الجديد في الدوري الإسباني على قدر التوقعات، حيث ظهر بأداء متواضع خلال مواجهة فريقه أمام أوساسونا ضمن الجولة الأولى من الليغا.



وشارك أرنولد لمدة 68 دقيقة، لكنه عانى من صعوبات واضحة في الجوانب الدفاعية والتمرير، إذ فقد الاستحواذ على الكرة 15 مرة، وأرسل عرضية واحدة دقيقة فقط من أصل 7 محاولات، فيما لم ينجح في أي من محاولاته الأربع لإرسال كرات طويلة دقيقة.

كما خسر جميع صراعاته الأرضية (0 من 2)، في أداء يعكس أنه لا يزال بحاجة للوقت من أجل التأقلم مع أجواء الليغا ومتطلبات فريقه الجديد.

وبينما ينتظر جمهور فريقه الكثير من اللاعب الإنجليزي الدولي، تشير هذه المباراة إلى ضرورة تطوير الأداء والعمل على تحسين الفعالية الهجومية والدفاعية في الجولات القادمة