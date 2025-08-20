نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك تحطيم الأرقام القياسية.. الفرعون المصري يواصل التألق في الملاعب الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قدّم موسمًا استثنائيًا مع ليفربول خلال موسم 2024/2025، حطم خلاله أرقامًا قياسية جديدة تؤكد مكانته كأحد أعظم من مرّوا على البطولة.

وسجل صلاح 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، محققًا بذلك الرقم القياسي لأكثر عدد من المساهمات التهديفية في موسم من 38 مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصبح أعلى لاعب أجنبي تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة، متفوقًا على جميع النجوم العالميين الذين مروا على الدوري.





وأصبح محمد صلاح أيضًا أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم ثلاث مرات، في إنجاز غير مسبوق يؤكد استمرارية تألقه وثبات مستواه على أعلى مستوى