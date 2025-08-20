نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يضم جناح أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل الجناح الدولي الجامايكي ليون بايلي إلى روما الإيطالي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة عام، وذلك وفقًا لما أعلن نادي العاصمة الإيطالية، الأربعاء.

وقال روما في بيان إنه يملك خيار إتمام الصفقة رسميًا في نهاية الموسم الذي ينطلق نهاية هذا الأسبوع، مقابل مبلغ 22 مليون يورو (25.6 مليون دولار).

ولعب بايلي (28 عامًا) في صفوف أستون فيلا في المواسم الأربعة الماضية، وسجّل 22 هدفًا في 144 مباراة في صفوفه.

ويأمل روما، الذي استعان بخدمات المدرب المحنك جان بييرو غاسبيريني (مدرب أتالانتا سابقًا) من خلال تعزيز صفوفه، في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام منذ عام 2018.

ويستضيف روما نظيره بولونيا في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي، السبت، على «الملعب الأولمبي».