نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داري يعود لدعم دفاع الأهلي أمام غزل المحلة وسط غيابات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي دفعة قوية قبل مواجهة غزل المحلة، بعد تأكد جاهزية المدافع المغربي أشرف داري للمشاركة في اللقاء، عقب تعافيه من إصابة العضلة الخلفية.

داري يعود لدعم دفاع الأهلي أمام غزل المحلة وسط غيابات مؤثرة

وخضع داري لفحص طبي شامل أثبت تعافيه التام، وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي دون أي شكوى، ما يمهد لمشاركته أساسيًا في قلب الدفاع خلال المباراة المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل معاناة الأهلي من غيابات مؤثرة في الخط الخلفي، بعد إصابة الثلاثي ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، ومحمد شكري، وهو ما يجعل عودة داري في هذا التوقيت ذات أهمية كبيرة لتعويض النقص العددي والدعم الدفاعي.

ويستعد الأهلي لملاقاة غزل المحلة يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.