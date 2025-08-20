نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير عن أزمة أرض الزمالك: “سيبكوا من نظرية المؤامرة.. وكل نادٍ يركز في قضيته" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، داعيًا جماهير النادي إلى الابتعاد عن نظرية المؤامرة، ومطالبًا بعدم الزج باسم الأهلي في الموضوع.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية عبر “أون سبورت”: “سيبكوا من نظرية المؤامرة، نجوم الزمالك نفسهم بيطالبوا بحل الأزمة بسرعة، والمهم نتابع الأخبار من المصادر الرسمية.”

وأضاف: “بصراحة، ما فيش أي داعي نُدخل الأهلي في الموضوع، كل نادٍ عنده قضيته، وسيبوا الكبار يشتغلوا بحكمة.”

وأكد شوبير أن الحل لن يأتي من التصعيد أو الجدل على مواقع التواصل، بل من خلال الإجراءات الرسمية والتواصل الحكيم من جانب إدارة الزمالك.