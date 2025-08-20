نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور غير جاهز للعودة.. الأشعة تكشف تفاصيل إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامج “حارس الأهلي”، أن اللاعب إمام عاشور لن يكون متاحًا للمشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة الحالية، وذلك بعد خضوعه لأشعة طبية جديدة لتقييم حالته.

إمام عاشور غير جاهز للعودة.. الأشعة تكشف تفاصيل إصابته

وبحسب نتائج الأشعة، فإن إمام عاشور يعاني من كسر في عظمة الترقوة، وليس خلعًا كما حدث في إصابته السابقة. وأظهرت الفحوصات أن نسبة الالتئام وصلت إلى 70% فقط، ما يعني أن هناك 30% من الكسر لم يلتئم بعد، وهي نسبة لا تسمح له بالعودة إلى المباريات في الوقت الراهن.



وبناءً على التقرير الطبي، تأكد غياب اللاعب عن مواجهتي غزل المحلة وبيراميدز، على أن يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي حتى يصل إلى الجاهزية التامة بنسبة 100%