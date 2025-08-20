نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي: كولومبوس كرو كان خياري الأول.. وأشعر أنني في وطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، قادمًا من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن انتقاله إلى الدوري الأمريكي لم يكن مجرد تجربة، بل خطوة مدروسة هدفها تحقيق النجاح على جميع المستويات.

وقال وسام أبو علي في تصريحاته الأولى للمركز الإعلامي بالنادي:

“كولومبوس كرو كان الخيار الأول بالنسبة لي. كنت حريصًا على خوض هذه التجربة تحديدًا، ومنذ وصولي أشعر أنني في بلدي. الأجواء مريحة جدًا، الجميع هنا رحب بي، وهذا يمنحني دافعًا كبيرًا للنجاح.”

وأضاف:“هدفي واضح، وهو إثبات نفسي والمساهمة في تحقيق طموحات الفريق. لم آتِ لخوض تجربة عابرة، بل لأصنع شيئًا حقيقيًا في هذه المرحلة المهمة من مسيرتي.

كما عبّر أبو علي عن انبهاره بالبيئة الاحترافية التي وجدها في النادي والمدينة، مؤكدًا أن الأجواء المحيطة به منذ اليوم الأول كانت مشجعة وتمنحه شعورًا بالاستقرار.

وأكد في ختام حديثه أن هذه المحطة تمثل تحديًا جديدًا في مسيرته، يأمل أن تكون نقطة انطلاق نحو نجاحات أكبر