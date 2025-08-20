نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ياسر: الزمالك يمتلك شعبية جارفة في ليبيا عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلي السابق والتحدي الليبي الحالي، أن نادي الزمالك هو صاحب الشعبية الأكبر في ليبيا من الاهلي

وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: تلقيت أكثر من عرض في الدوري المصري ولكني لا اريد العودة حاليا

وأضاف: عاوز اكمل مشواره في الدوري الليبي، وتلقيت عرض من نادي غزل المحلة ولكن الأمور لم تكتمل

وتابع: حسام البدري يتولى اكبر فريق في ليبيا وتتويجه بالدوري نقله نقلة تانيه

وواصل: الزمالك شعبيته أكبر في ليبيا ووجوده في مهرجان عادل حسين يبين ذلك خاصة شيكابالا له شعبية كبيرة جدا