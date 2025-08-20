نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ياسر: أشرف نصار "زملكاوي".. وهذا سبب فشل انتقال أسامة فيصل للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

كشف أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلي السابق والتحدي الليبي الحالي، عن أسباب فشل انتقال أسامة فيصل مهاجم البنك الاهلي إلى الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: اللواء أشرف نصار "زملكاوي"، وهذا سر عدم انتقال أسامة فيصل إلى الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

وأضاف: الأهلي كان يريد التعاقد مع أسامة فيصل في الصيف الماضي، واللاعب كانت رغبته الاهلي ولكن اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي زملكاوي وهذا وراء عدم انتقال اللعب للأهلي



وعن سبب عدم إتمام صفقة أسامة فيصل للأهلي رغم إعلانه ذلك على صفحته، قال ياسر:: أسامة فيصل كان وقع للأهلي وخلص كل حاجه ولما كتبت كانت معلومة صحيحة

واختتم: رئيس البنك الاهلي زملكاوي ومعروف.. وكل صفقات البنك الاهلي كانت للزمالك ويمكن هو غالى الصفقة على الاهلي