نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة عن توقيت مواجهات دوري نايل ونقدم لكم عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا ضد إنبي 6:00. وادي دجلة ضد بتروجيت 9:00. الجونة ضد غزل المحلة 9:00. القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز تردد قناة أون سبورت القمر: نايل سات التردد: 11862 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 5/6.

