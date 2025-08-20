نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير.. مسقعة يا زمالك.. جوكر الشباب.. صلاح زمان.. سوبر شناوي.. غل حازم.. المبروك كريم.. فخ فايق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟

أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بالفجر، في سطور موجزة.

مسقعة يا زمالك

أزمة أرض الزمالك في 6 أكتوبر حزينة، سحب الجهاز للأرض لعدم تنفيذ 1٪ من المشروع طبيعيًا، واعتراض الزمالك لعدم ضياع الأرض حقه! “وبين هذا وذاك تظهر أهمية التخطيط بدل المسقعة!”

جوكر الشباب والرياضة

“اللي بيشتغل معروف واللي مقضيها مكشوف” لفت نظري محمد فوزي مدير الشباب والرياضة بدمياط، شعلة نشاط بأفكار جديدة يحتاجها الشباب، والأجمل إظهار عمله على أرض الواقع عكس أقرانه في بعض المحافظات “تعلموا من الجوكر”

صلاح

الحقيقة أرى أن هذا العنوان كافٍ، محمد صلاح اليوم بات الأيقونة التاريخية لكرة القدم المصرية والعرببة والإفريقية بل والإنجليزية “مبروك أفضل لاعب بس نصيحة تمسك بصلاح بتاع زمان”

صوت الزمالك

انطلاق إذاعة صوت الزمالك بحنجرة الخال فهمي عمر شيء عظيم “الشكل حلو والاستايل مودرن بس أتمنى المضمون يبقى عِدل”

سوبر شناوي

الله يرحم والدك يا شناوي.. في هذه اللحظات تهون الدنيا بما عليها، لا تفكير في كرة ولا حتى نفس لأي شيء! لكني أثق إنك ستخرج منها بسوبر شناوي جديد.

غل حازم

رأيت فيديو للنجم الزمالكاوي الكبير حازم إمام يقول فيه أن وليد صلاح الدين كان مثله الأعلى في بداياته! وتحدث عن تحويل جمهور السوشيال ميديا كرة القدم لغل! “محتاجين توعية كتير يا زوما لأني كتبت كتير ومفيش فايدة”

المبروك كريم

“القبول من عند الله” بمجرد ما تنظر إلى كريم فؤاد لاعب الأهلي تحبه بل وتحترمه حتى من قبل أن يتكلم وهذا لو تعلمون عظيم! “كريم محبوب مبروك لاعيب.. وهذا هو المطلوب، استمر يا محترم”

رسالة إلى الوالي

إبراهيم فايق شعلة أضاءت وسط عتمة الإعلام الرياضي، وبات أملًا لجيل من الشباب "اتداس عليه" في مشوار طويل مع المهنة.. أعجبتني تجربة بودكاست فايق ورايق، لكن هناك شيئًا لا يروق للبعض، خاصة وأنهم "مشتركين في معظم التعليقات" على فيديوهات متفرقة “خد بالك يا فايق.. واستمر في التألق”

