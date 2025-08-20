نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية مباريات الجولة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد، قبل انطلاق مباريات الجولة الثانية.

ونجح فريق مانشستر سيتي في اعتلاء صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 3 نقاط بعدما فاز على نظيره وولفرهامبتون برباعية نظيفة خارج الديار.

ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الجولة الثانية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 22 أغسطس الجاري الموافق الجمعة المقبل.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الثانية

1- مانشستر سيتي (3 نقاط)

2- سندرلاند (3 نقاط)

3- توتنهام (3 نقاط)

4- ليفربول (3 نقاط)

5- نوتينجهام فورست (3 نقاط)

6- أرسنال (3 نقاط)

7- ليدز يونايتد (3 نقاط)

8- برايتون (نقطة)

9- فولهام (نقطة)

10- أستون فيلا (نقطة)

11- تشيلسي (نقطة)

12- كريستال بالاس (نقطة

نيوكاسل (نقطة)

14- إيفرتون (دون نقاط)

15- مانشستر يونايتد (دون نقاط)

16- بورنموث (دون نقاط)

17- برينتفورد (دون نقاط)

18- بيرنلي (دون نقاط)

19- وست هام (دون نقاط)

20- وولفرهامبتون (دون نقاط)