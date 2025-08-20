نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصة الكاملة لمصرع والد الكابتن محمد الشناوي في حادث مروع بطريق الواحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خيم الحزن على الوسط الرياضي مساء الثلاثاء 19 أغسطس 2025، بعد وفاة الحاج محمد الشناوي جمعة، والد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، إثر حادث سير مأساوي على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر.

تفاصيل الحادث المأساوي على طريق الواحات

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي على بعد نحو 50 كيلومترًا من طريق الواحات. انتقلت على الفور قوات الشرطة وعدة سيارات إسعاف، حيث تبين وفاة والد محمد الشناوي في الحال، فيما أصيب مرافقه بجروح وكسور متوسطة.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات بين الأسفلت والرمال، الأمر الذي أسفر عن تدمير شبه كامل للسيارة ووفاة الضحية على الفور.

التحريات: رحلة قصيرة انتهت بفاجعة

التحريات: رحلة قصيرة انتهت بفاجعة

كشفت التحريات أن الرحلة التي قام بها والد الشناوي انطلقت من محافظة كفر الشيخ، حيث اصطحب مرافقًا له في زيارة إلى الواحات لمعاينة قطعة أرض معروضة للبيع. لكن القدر كان أسرع، إذ تحولت الرحلة إلى كارثة مأساوية أنهت حياته.

وأكد شهود عيان أن السيارة انحرفت فجأة عن مسارها قبل أن تنقلب بسرعة عالية، ما جعل فرص النجاة ضئيلة للغاية.

إجراءات النيابة العامة والمعاينة الميدانية

فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقًا عاجلًا لجمع إفادات الشهود والمصاب.

وأظهرت المعاينة أن الجانب الأيمن من السيارة تعرض لتهشم كامل، وتبعثر الزجاج الأمامي والجانبي لمسافة طويلة، وهو ما دل على قوة الارتطام والانقلاب.

تشييع الجثمان ومراسم الجنازة

نُقل جثمان الراحل إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، حيث وُضع داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة. وتوجه حارس الأهلي محمد الشناوي إلى المستشفى لإنهاء إجراءات استلام الجثمان، قبل نقله إلى مسقط رأس الأسرة بمحافظة كفر الشيخ.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة فجر الأربعاء، على أن يُدفن الراحل بمقابر العائلة في كفر الشيخ، فيما يقام العزاء مساء اليوم نفسه وسط حضور كبير من أهالي المحافظة.

ردود الفعل من الوسط الرياضي والجماهير

أثار الخبر صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث بادر عدد كبير من اللاعبين والمدربين والجماهير بتقديم التعازي للشناوي وأسرته.

النادي الأهلي أصدر بيانًا مقتضبًا أكد فيه تضامنه الكامل مع حارس مرماه الدولي في هذا المصاب الأليم، فيما نعته أندية أخرى بينها الزمالك وبيراميدز، في مشهد يعكس وحدة الأسرة الرياضية في مواجهة الأزمات.

محمد الشناوي.. مسيرة حافلة بالإنجازات

يُعتبر محمد الشناوي (34 عامًا) أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية. انضم للأهلي عام 2016 قادمًا من بتروجيت، وتُوج معه ببطولات كبرى أبرزها دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

كما مثل منتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا، وشارك في نسختي كأس الأمم الإفريقية 2019 و2021. وتأتي وفاة والده في توقيت حساس، حيث يستعد الأهلي لاستئناف منافسات الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى التزامات المنتخب الوطني في التصفيات.

حزن كفر الشيخ برحيل "رجل طيب السمعة"

في مسقط رأس الأسرة بكفر الشيخ، عمّ الحزن بين الأهالي الذين وصفوا الفقيد بأنه رجل طيب السمعة ومحبوب من الجميع. وأكد المقربون أن رحيله المفاجئ شكل صدمة كبرى لأسرته ولأبناء المنطقة الذين وقفوا بجانب الشناوي في محنته.