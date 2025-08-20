الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب جماهير الكرة السعودية مواجهة نارية تجمع بين الأهلي السعودي ونظيره القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء الموافق 20 أغسطس، على ملعب هونغ كونغ الدولي عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة القادسية ضد الأهلي في كأس السوبر السعودي 2025-2026 ؟

يشارك النادي الأهلي في البطولة هذا العام بصفته البديل للهلال الذي انسحب قبل انطلاق المنافسات، فيما يدخل اللقاء مدججًا بنجوم عالميين على رأسهم إيفان توني، رياض محرز، فرانك كيسيه، والحارس إدوارد ميندي، تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

أما القادسية، فيسعى لتأكيد عودته القوية إلى الأضواء عبر مواصلة نتائجه المميزة، مستندًا إلى مجموعة من المحترفين الأوروبيين الذين يشكلون عنصر قوة في تشكيل الفريق.

الفائز يواجه النصر

الفائز من مواجهة القادسية والأهلي سيضرب موعدًا مع النصر في المباراة النهائية، بعد أن تمكن الأخير من إقصاء الاتحاد مساء الثلاثاء بنتيجة 2-1، في لقاء مثير شهد تألق ساديو ماني وجواو فيليكس.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الأهلي والقادسية عبر قناة ثمانية 1 المفتوحة، والتي حصلت على حقوق بث جميع المسابقات السعودية لمدة 6 سنوات، بما في ذلك الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري يلو.

تردد قناة ثمانية على نايل سات 2025: 12360 – عمودي – 27500 – 3/4

تردد قناة ثمانية على عرب سات 2025: 11919.28 – أفقي – 27500 – 3/4

كما يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق ثمانية وتطبيق جاكو للبث المباشر عبر الهواتف الذكية.

معلق المباراة

أسندت شبكة قنوات ثمانية مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي، الذي سيضفي حماسًا إضافيًا على المواجهة المرتقبة.