الرياض - كتبت رنا صلاح - موعد مباراة الأهلي ضد القادسية يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والقادسية ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. وتأتي المباراة في وقت يسعى فيه الأهلي لتعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على القمة، بينما يدخل القادسية اللقاء بطموح خطف نتيجة إيجابية أمام خصم صعب يمتلك مجموعة من النجوم المحليين والأجانب.

"مـاتش الأهلـي" Al Ahli vs Al Qadsiah موعد مباراة الاهلي ضد القادسية في نصف نهائي كاس السوبر

تقام المباراة يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 على ملعب هونج كونج، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية ومصر، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

ستُنقل المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، مع توفير خدمة البث المباشر عبر منصة Shahid VIP للجماهير داخل وخارج المملكة.

تردد القنوات

يمكن متابعة المباراة عبر قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، وفق الترددات التالية:

عرب سات: التردد 12418 – الاستقطاب أفقي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6

نايل سات: التردد 12523 – الاستقطاب عمودي – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6

التشكيل المتوقع

الأهلي

من المتوقع أن يدخل المدرب ماتياس يايسله المباراة بتشكيل هجومي قوي، مكوّن من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي – إيبانيز – عبد الباسط هندي – عبد الله حسون

خط الوسط: فرانك كيسي – رياض محرز – ألان سانت ماكسيمين

خط الهجوم: فيرمينو – غابرييل فيغا – فهد المولد

القادسية

أما القادسية فمن المرجح أن يبدأ بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، والتشكيل المتوقع هو:

حراسة المرمى: حارس القادسية الأساسي (قد يكون فواز القرني)

خط الدفاع: محمد خبراني – نواف العقيدي – عدنان فلاتة – عبد الرحمن العبيد

خط الوسط: وليد الشنقيطي – حامد الغامدي – إيفرتون

خط الهجوم: ستانلي أوهاويتشي – حسن العمري – هارون كمارا

مباراة الأهلي ضد القادسية تحمل في طياتها الكثير من الإثارة، حيث يسعى الأهلي لمواصلة المنافسة على اللقب بدعم نجومه العالميين، بينما يطمح القادسية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الدوري.