نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة القادسية والأهلي في نصف نهائي السوبر السعودي 2025؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره فريق القادسية اليوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

موعد ومعلق مباراة القادسية والأهلي

وتنطلق صافرة مباراة القادسية والأهلي عصر اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 4:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق على المباراة المعلق الشهير فهد العتيبي.

القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

