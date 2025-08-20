الرياضة

أحمد ياسر: أنا أفضل من كهربا وحسين الشحات.. وهذا دليل على كلامي

0 نشر
0 تبليغ

أحمد ياسر: أنا أفضل من كهربا وحسين الشحات.. وهذا دليل على كلامي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ياسر: أنا أفضل من كهربا وحسين الشحات.. وهذا دليل على كلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد ياسر لاعب البنك السابق والتحدي الليبي الحالي، أنه أفضل فنيا من الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي النادي الاهلي.

أحمد ياسر: أنا أفضل من كهربا وحسين الشحات.. وهذا دليل على كلامي

 وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مازلت عند كلامي انا افضل من كهربا وحسين الشحات، والدليل ان كهربا فسخوا عقده في ليبيا

وأضاف: كهربا بعيد عن حسابات الاهلي والزمالك وبيراميدز  .. لأنه حاليا بيمر بفترة مش كويسة

وواصل: أنا لو بلعب في الاهلي هاخد كل البطولات، والنصيب مخلنيش العب في الاهلي والزمالك رغم اني جالي عرض من الزمالك

وأكمل: مبسوط باعتزال شيكابالا  وهي دي سنة الحياة مش هيفضل يلعب 100 سنة وهو مبقاش قادر خلاص

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا