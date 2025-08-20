نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ياسر: أنا أفضل من كهربا وحسين الشحات.. وهذا دليل على كلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي السابق والتحدي الليبي الحالي، أنه أفضل فنيا من الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي النادي الاهلي.

وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مازلت عند كلامي انا افضل من كهربا وحسين الشحات، والدليل ان كهربا فسخوا عقده في ليبيا

وأضاف: كهربا بعيد عن حسابات الاهلي والزمالك وبيراميدز .. لأنه حاليا بيمر بفترة مش كويسة

وواصل: أنا لو بلعب في الاهلي هاخد كل البطولات، والنصيب مخلنيش العب في الاهلي والزمالك رغم اني جالي عرض من الزمالك

وأكمل: مبسوط باعتزال شيكابالا وهي دي سنة الحياة مش هيفضل يلعب 100 سنة وهو مبقاش قادر خلاص