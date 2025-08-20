أحمد ياسر: زيزو لا يستحق الحصول على ١٠٠ مليون وإمكانياته أقل من ذلك

الرياضة

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد ياسر  لاعب فريق البنك السابق والتحدي الليبي الحالي، أن نادي الزمالك لم يستفد من إمكانيات أحمد سيد زيزو.

 وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الزمالك مستفدش من زيزو، وهو استفاد اكتر لأنه مشي ببلاش ورحيله كان غلطة مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب


واضاف: الزمالك محتاج لاعيبة ومحتاج اسكواد اكبر من كدا، الأهلي حاليا أقوى بكتير  وجمهور الزمالك  عارفين كدا

وواصل: الزملكاوية انقهروا على زيزو بردو وليس أمام عاشور فقط لأنه كان نجم الفريق

وأكمل: زيزو بياخد 100 مليون في الأهلي، وميستاهلش ده ومفيش لاعب في مصر يستاهل 100 مليون

