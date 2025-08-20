الرياضة

أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا… ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك

0 نشر
0 تبليغ

أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا… ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا… ولا يصلح للعب في والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حأكد أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلي السابق والتحدي الليبي الحالي، أن محمود كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا 

أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا… ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك

وقال ياسر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كهربا يمر بفترة صعبة نفسيا في ليبيا في الوقت الحالي ومن الصعب عودته للأهلي أو بيراميدز 
واضاف: من وجهة نظري كهربا لا يصلح للعب في الاهلي أو الزمالك أو بيراميدز، وأنا افضل منه فنيا


وتابع: احمد عبدالقادر الاهلي عاوز يجددله ب25 مليون أو 30، والفوارق بعيدة أو ي بين اللاعبين يعني مثلا عاوز تجدد لعبدالقادر اديله 60 مليون

وواصل: احمد عبدالقادر لاعب كبير ولو الأهلي مش محتاجه يسيبه يروح الزمالك لأنه صعب يلعب على اي حد حاليا في الاهلي كلهم افضل منه

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا