دو يفتح النار على التحكيم: “4 حالات طرد في 3 مباريات… ما الرسالة التي يريدون إيصالها لبيراميدز؟

أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمد ناجي جدو المدرب العام لفريق نادي بيراميدز اندهاشه الشديد من تعنت الحكام ضد النادي في مبارياته الثلاثة الأولى بالدوري، مؤكدا أنه وطوال ٦ سنوات لعبها الفريق في منافسات إفريقيا لم يتلقى سوى بطاقتين حمراء فقط، وللأسف خلال ٣ مباريات فقط تعرض الفريق لأربعة بطاقات حمراء بخلاف عدد هائل من البطاقات الصفراء، متسائلا ما هي الرسالة التي يسعى الحكام لتوصيلها لبيراميدز بعد تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا!!!

أضاف جدو أن طاقم الحكام في مباراة المصري ارتكب عدة أخطاء واضحة تماما باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للمصري بعد أن لمس محمد حمدي الكرة أولا دون أي عرقلة للمنافس.

وتساءل جدو عن سر قرار لجنة الحكام بتعيين نفس الحكم لتولي مسئولية تقنية الفيديو في مباراتين للفريق من أصل ثلاث مباريات فقط، خلال مباراتي دجلة والمصري، وهو أمر يدعو للتساؤل خاصة وأن الفار هو من أكد احتساب ركلة الجزاء دون مطالبة الحكم بمراجعتها.