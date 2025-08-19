يستهل ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد 2025-2026 بمواجهة مثيرة أمام نظيره أوساسونا، وذلك في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا».

Real Madrid vs. Osasuna قناة مجانية تنقل مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني 2025

المباراة تحمل طابعًا خاصًا لجماهير الملكي، كونها الأولى تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو الذي تولى المهمة خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد رحيله لتدريب منتخب البرازيل. ويسعى ألونسو إلى تحقيق بداية قوية تعيد الثقة إلى جماهير الميرينجي، خصوصًا بعد الخروج المخيب من نصف نهائي مونديال الأندية أمام باريس سان جيرمان.

ويدخل ريال مدريد اللقاء مدعومًا بصفقاته الجديدة، حيث ضم كلًا من ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، ودين هويسين من بورنموث، وألفارو كاريراس من بنفيكا، وفرانكو ماستانتونو من ريفر بليت. كما يعتمد الفريق بشكل كبير على الثنائي الهجومي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي لقيادة خط المقدمة وإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.

طموحات أوساسونا

في المقابل، يدخل أوساسونا اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في بداية الموسم. ويعتمد الفريق الإسباني على مهاجمه الكرواتي أنتي بوديمير، إلى جانب اللاعب الجديد فيكتور مونيوز القادم من ريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو في الأوقات التالية:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا

يمكن مشاهدة المباراة حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الرسمي لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.