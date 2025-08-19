"فيليكس يسجل".. ملخص أهداف ونتيجة مباراة النصر ضد الاتحاد Al-Nassr vs Al-Ittihad في نصف نهائي كأس

الرياض - كتبت رنا صلاح - نقدم لكم ملخص أهداف ونتيجة مباراة النصر ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2025، وذلك بعد أن نجح العالمي في الوصول إلى نهائي السوبر بالتفوق على العميد بهدفين مقابل هدف وحيد رغم إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 بعد طرد السنغالي ساديو ماني.

منذ الدقائق الأولى من مباراة النصر والاتحاد بدا واضحًا أن المباراة ستكون سجالًا قويًا بين الطرفين، الاتحاد حاول أن يفرض سيطرته عبر الكرات الطويلة والتسديدات المباغتة، بينما ركّز النصر على التحولات السريعة مستفيدًا من سرعة ماني وكومان، ودقة تمريرات بروزوفيتش ورونالدو.

وفي الدقيقة العاشرة كاد الفرنسي كريم بنزيما أن يفتتح التسجيل لصالح الاتحاد بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل، ليضيع على “العميد” فرصة التقدم المبكر ويطلق أول إنذار حقيقي لدفاع النصر.

جاء الرد النصراوي سريعًا، إذ نجح السنغالي ساديو ماني في الدقيقة العاشرة في خطف هدف السبق بعد هجمة مرتدة منظمة قادها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي مرر كرة بينية رائعة وضعت ماني في مواجهة مباشرة مع الحارس الشنقيطي، لم يتردد المهاجم السنغالي في تسديد الكرة بقوة داخل الشباك، مانحًا النصر التقدم (1-0) ومؤكدًا حضوره الكبير في المناسبات الكبرى.

لكن الاتحاد لم يستسلم، حيث عاد سريعًا بفضل تحركاته الهجومية المتنوعة. ففي الدقيقة السادسة عشر، تمكن الفرنسي ستيفن بيرغوين من إعادة اللقاء إلى نقطة البداية بعد تمريرة متقنة من زميله موسى ديابي الذي تلاعب بدفاع النصر قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب لزميله، ليسكنها بيرغوين الشباك معلنًا التعادل (1-1). هدف أعاد الاتحاد إلى أجواء المباراة وأشعل الحماس من جديد في المدرجات.

وتمكن النجم البرتغالي جواو فيليكس من تسجيل هدفه الأول بقميص النصر، بعدما تلقى تمريرة حريرية من الأسطورة كريستيانو رونالدو، انفرد على إثرها بالمرمى وأطلق تسديدة قوية هزت شباك الحارس حامد الشنقيطي، ورغم اعتراض لاعبي الاتحاد تدخلت تقنية الفيديو المساعد (VAR) لتؤكد صحة الهدف، معلنة تقدم النصر بنتيجة (2-1) في لحظة أشعلت المدرجات.

حاول الاتحاد الرد سريعًا واستعادة توازنه عبر الضغط المتواصل على مناطق النصر، لكن الأخير ظل أكثر تنظيمًا وخطورة في المرتدات؛ وفي لقطة مثيرة نجح جواو فيليكس مرة أخرى في وضع الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الثالث لفريقه، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الـVAR، التي أثبتت وجود خطأ ارتكبه رونالدو ضد لاعب الوسط البرازيلي فابينيو أثناء بناء الهجمة.

تشكيلة مباراة النصر والاتحاد

تشكيلة النصر جاءت بقيادة الحارس البرازيلي ماثيوس بينتو، وأمامه في خط الدفاع كل من: نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيغو مارتينيز، وأيمن يحيى؛ أما في وسط الميدان فقد اعتمد المدرب على الثلاثي: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، وجواو فيليكس؛ وفي الخط الأمامي تواجدت القوة الضاربة المكونة من: كينغسلي كومان، ساديو ماني، وكريستيانو رونالدو.

أما الاتحاد فقد بدأ اللقاء بالحارس حامد الشنقيطي، وأمامه رباعي الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، سعد الموسى، وماريو ميتاج؛ وفي الوسط تواجد الثنائي الخبير نغولو كانتي وفابينيو إلى جانب حسام عوار، بينما ضم الخط الهجومي الثلاثي: موسى ديابي، ستيفن بيرغوين، وكريم بنزيما.