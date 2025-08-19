نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا يوجه مناشدة رسمية للرئيس السيسي لدعم نادي الزمالك في أزمة أرض أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في بيان رسمي، وجّه محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، مناشدة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبًا دعمه واهتمامه بنادي الزمالك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها النادي، مؤكدًا على الدور الوطني والرياضي والثقافي الكبير الذي يؤديه الزمالك، ومشدّدًا على أهمية التكاتف الجماهيري للحفاظ على كيان النادي العريق.

وقال شيكابالا في البيان:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفتي أحد أبناء نادي الزمالك العريق، يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذه المناشدة، ونحن نتابع يومًا بعد يوم الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادتكم الرشيدة، من أجل ترسيخ مكانة مصر وتعزيز قوتها في مختلف المجالات.

وكما أوليتم اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القوة الناعمة لمصر، فإن نادي الزمالك بما يمتلكه من تاريخ مشرف وقاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، يُعد ركيزة مهمة من ركائز هذه القوة الناعمة التي ترفع اسم الوطن عاليًا.

وإيمانًا منا بالدور الوطني والرياضي والثقافي الذي يقوم به النادي، فإننا نلتمس من سيادتكم توجيه الرعاية والاهتمام اللازمين، بما يمكن نادي الزمالك من الاستمرار في أداء رسالته ودوره الوطني، ومواصلة مسيرته بما يليق بمكانته وبجمهوره الوفي.

كما نوجه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك الكرام، بضرورة التكاتف والالتفاف حول ناديهم في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب المصلحة العامة للنادي فوق أي اعتبارات أو خلافات شخصية، بما يعكس دائمًا صورة الوفاء والانتماء التي عُرف بها جمهور الزمالك العظيم.فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

