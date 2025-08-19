نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لاخسائر ولا إصابات"|رسميا سعد شلبي يكشف تفاصيل حريق فرع النادي الأهلي بمدينة نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "لاخسائر ولا إصابات"|رسميا سعد شلبي يكشف تفاصيل حريق فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.

الأهلي، كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تطورات الحريق الذي انداع صباح اليوم الثلاثاء داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.

وأوضح شلبي بأنه لم يحدث أي خسائر عقب الحريق الذي نشب في فرع مدينة نصر، ظهر اليوم الثلاثاء.

حريق النادي الأهلي فرع مدينة نصر

حريق النادي الأهلي بمدينة نصر.. أسباب الحريق

وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي: بأنه "لا وجود لأي خسائر على الإطلاق عقب الحريق "البسيط" الذي نشب قبل ساعات بمطعم فرع مدينة نصر".

وتابع أن "السبب الرئيسي للحريق يعود إلى المدخنة الخاصة بالمطعم وارتفاع درجة الحرارة".

وشدد شلبي بأنه "لم يتعرض أي شخص سواء من العاملين أو الأعضاء للإيذاء ووجهنا إدارات المطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لا سيما مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة".

السيطرة على النيران

وأضاف شلبي "سيطرت منظومة الأمن والسلامة بالفرع على الحريق منذ بدايته على الفور وتعاملت الحماية المدنية مع النيران على أحسن ما يكون".

النادي الأهلي

وعلى صعيد آخر يواصل النادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز أمام نادي غزل المحلة، حيث تقام المباراة يوم 25 أغسطس، على استاد غزل المحلة.

وكان النادي الأهلي قد حصل على راحة من خوض مباريات الجولة الثالثة من دوري نايل.