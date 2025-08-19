نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة رونالدو.. النصر يتأهل لنهائي السوبر السعودي بعد اقصاء اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الدور النهائي بعد فوز مستحق وهام على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر السعودي.

وسجل البرتغالي جواو فيليكس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 62 صنعه له رونالدو أمام الاتحاد وأصبحت النتيجة 2/1.

ملخص مباراة النصر والاتحاد

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ونظيره فريق الاتحاد برتم سريع وكان قريب النصر من أول الأهداف وسجل ساديو ماني الهدف في الدقيقة العاشرة صنعه له بروزوفيتش وعاد ستيفن بيرجوين بالتعادل في الدقيقة 16 صنع ديابي ثم تلقى ماني البطاقة الحمراء في الدقيقة 24 وحاول النصر تسجيل هدف ثاني ولكن انتهى الشوط 1/1.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة برتم هادئ نسبيا وسجل جواو فيليكس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 62 صنع رونالدو وعاد بالهدف الثالث في الدقيقة 66 وتم الغاؤه لحدوث عرقلة وأهدر فرصة هدف محقق حيث ارتطمت الكرة بالعارضة في الدقيقة 72 وحاول النصر تسجيل الثالث ولكن انتهت المباراة 2/1.