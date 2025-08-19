نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة دولية.. مصر تستضيف بطولة AJP TOUR الوطنية للجوجيتسو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الاتحاد المصري للجوجيتسو، برئاسة العميد محمد الشعراوي، لتنظيم بطولة AJP TOUR الوطنية للجوجيتسو مصر 2025، والمقرر إقامتها بالصالة الرياضية في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة نخبة من الأبطال من مختلف الجنسيات.

بمشاركة دولية.. مصر تستضيف بطولة AJP TOUR الوطنية للجوجيتسو 2025

وتعتبر بطولة AJP TOUR محطة بارزة على أجندة أكبر منظمة عالمية للجوجيتسو والجرابلينج في العالم، فهي لا تقتصر على منافسات قوية بمستويات عالمية، بل تمثل أيضًا فرصة استثنائية لتأكيد حضور مصر على خريطة الفنون القتالية، ونافذة للاعبين للاحتكاك المباشر مع نخبة المصنفين الدوليين.

وأعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو عبر منصاته الرسمية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة، مؤكدًا أن الفرصة متاحة أمام جميع الفئات العمرية.

كما نوه الاتحاد إلى إتاحة استخراج شهادات رسمية معتمدة توضح المركز الذي يحققه اللاعب في البطولة – أيًا كان ترتيبه – وذلك لحاملي كارنيه عضوية الاتحاد المصري للجوجيتسو لموسم 2026/2025.