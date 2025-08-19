الرياض - كتبت رنا صلاح - يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية بداية الموسم الجديد 2025-2026، حيث يلتقي ريال مدريد مع فريق أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو، وتعد هذه المباراة اختبارًا مهمًا للملكي بعد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد، وسط توقعات بموسم مليء بالإثارة والمنافسة على لقب الدوري.

real madrid vs osasuna.. تشكيله ريال مدريد امام اوساسونا اليوم في الدوري الإسباني 2025

تقام المباراة يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني، وتنطلق صافرة البداية في الأوقات التالية:

الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات

وتُعد هذه المباراة فرصة لمتابعة الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، ومعرفة جاهزية الفريق لبداية قوية في الموسم الجديد.

القنوات الناقلة والتعليق

ستكون المباراة منقولة حصريًا عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 3، مع التعليق الحي للمعلق الرياضي عصام الشوالي الذي سيقدم تحليلاً مفصلاً لأحداث اللقاء ويبرز أبرز اللحظات التكتيكية والفنية.

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا

من المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بالتشكيلة التالية، التي تمزج بين الخبرة والنجوم الجدد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: دين هويسن – إيدير ميليتاو – ترينت ألكسندر أرنولد – ألفارو كاريراس

خط الوسط: داني سيبايوس – أوريلين تشواميني – أردا غولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – إبراهيم دياز – كيليان مبابي

أهداف ريال مدريد من المباراة

يسعى ريال مدريد إلى الفوز بالمباراة الأولى في الدوري لكسب ثلاث نقاط مهمة، ومنح اللاعبين الجدد فرصة لإظهار قدراتهم والتأقلم مع الفريق، بينما ينتظر أن تكون المباراة تجربة حقيقية لقياس قوة الفريق قبل المنافسة على لقب الموسم.