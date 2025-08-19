الرياضة

فيليكس يسجل الهدف الثاني للنصر أمام الاتحاد بنصف نهائي السوبر السعودي

أحمد جودة - القاهرة - سجل البرتغالي جواو فيليكس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هدف فريقه الثاني في اللقاء الذي يجمع بينه وبين الاتحاد الآن بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر السعودي.

وسجل البرتغالي جواو فيليكس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 62 صنعه له رونالدو أمام الاتحاد وأصبحت النتيجة 2/1.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

تردد قناة ثمانية 1

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

