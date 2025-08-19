نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيليكس يسجل الهدف الثاني للنصر أمام الاتحاد بنصف نهائي السوبر السعودي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سجل البرتغالي جواو فيليكس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هدف فريقه الثاني في اللقاء الذي يجمع بينه وبين الاتحاد الآن بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر السعودي.
وسجل البرتغالي جواو فيليكس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 62 صنعه له رونالدو أمام الاتحاد وأصبحت النتيجة 2/1.
القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد
تردد قناة ثمانية 1
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.