فيليكس يسجل الهدف الثاني للنصر أمام الاتحاد بنصف نهائي السوبر السعودي

أحمد جودة - القاهرة - سجل البرتغالي جواو فيليكس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هدف فريقه الثاني في اللقاء الذي يجمع بينه وبين الاتحاد الآن بستاد هونج كونج ضمن منافسات دور نصف نهائي السوبر السعودي.

محمد نصر

