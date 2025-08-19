نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خمسة عناصر أساسية.. تعرف على غيابات ريال مدريد قبل مواجهة الليلة أمام أوساسونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة فريق ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا، وذلك في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني «لا ليجا».

خمسة عناصر أساسية.. تعرف على غيابات ريال مدريد قبل مواجهة الليلة أمام أوساسونا

ويدخل المدير الفني الإسباني تشابي الونسو المباراة، فاقدا خمس لاعبين من العناصر الأساسية لفريق ريال مدريد، وذلك ما بين الإصابات والايقافات، وهم:

أنطونيو روديجر، إندريك، جود بيلينجهام، كامافينجا، واللاعب ميندي.

ويبحث فريق ريال مدريد عن إنطلاقة قوية في افتتاح مباريات الدوري الإسباني، وتحقيق الثلاث نقاط، وتلاشي المفاجآت.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، وذلك بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

يذكر أن فريق ريال مدريد أخفق في الموسم الماضي محليا وقاريا، حيث ودع بطولة كأس العالم للأندية وبطولة دوري أبطال أوروبا، كذلك فقد بطولة الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي برشلونة.

