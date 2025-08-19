نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوة: الزمالك "هيموت" لو تم سحب أرض ٦ اكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن سحب أرض نادي الزمالك في ٦ أكتوبر سيهدد استقرار النادي وسيؤدي إلى كارثة حقيقية.

وقال المندوه في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام:

حاليا نعمل على كافة الاتجاهات من أجل توضيح الأمر إلى الرأي العام الأزمة التي تعرض لها نادي الزمالك،

واضاف: يناشد القادة السياسية بحل هذه الأزمة من أجل إفاقة الزمالك من الكبوة التي تعرض لها، ونادي الزمالك في 6 أكتوبر بمثابة حلم لنا ولكل الزملكاوية ومتنفس حقيقي

وتابع: أثق أن القيادة السياسية لن تترك نادي الزمالك في هذه الأزمة، وسحب ارض ٦ اكتوبر سيؤدي إلى موت نادي الزمالك

وواصل: الدولة ساعدتنا في التراخيص التي تخص أرض النادي في 6 أكتوبر، حتى سبتمبر 2026، ودعونا نعمل ونستكمل خطتنا الاستثمارية، ونادي الزمالك مش ناقص أزمات، ومتفائل بحل الأزمة خلال ساعات، وحال سحب الأرض بشكل نهائي ستكون كارثة لنادي الزمالك ونادي الزمالك سينهار

وأكمل: المورد الحقيقي لنا هو أرض 6 أكتوبر، وهو المورد الحقيقي لاستقرار نادي الزمالك، في حاجة مش صح بسحب الأرض بهذا التوقيت