بعد إصابة ثنائي الأهلي.. أزمة دفاعية تواجه منتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر، يواجه منتخب مصر أزمة دفاعية كبيرة، وذلك قبل أيام من انطلاق مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

موعد مواجهتي منتخب مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026

ويستعد منتخب مصر لمواجهة المنتخب الإثيوبي يوم 5 سبتمبر المقبل في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي.

ثم يواجه منتخب الفراعنة منتخب بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر المقبل.

أزمة دفاعية

ويعاني منتخب مصر من وجود أزمة دفاعية كبيرة، وذلك بعد إصابة عدد كبير من مدافعيه، سواء المدافعين المحليين أو المحترفين، وتأتي قائمة غيابات المدافعين خلال المعسكر المقبل على النحو التالي بسبب الإصابات:

ويغيب عن منتخب مصر خلال المعسكر القادم ياسر إبراهيم لاعب الأهلي بعد التعرض للإصابة بتمزق عضلي أدى إلى غيابه عن مباراة الأهلي الماضية ضد فاركو دون الكشف مدة إصابته.

كما يغيب أيضًا محمد عبد المنعم لاعب نادي نيس الفرنسي والذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ الموسم الماضي.

ومؤخرا تعرض ياسين مرعي لاعب الأهلي الذي كان المقرر أن يتواجد في معسكر منتخب مصر القادم بعد تواصل الجهاز الفني معه هو الآخر للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويعاني رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي هو الآخر من شد في عضلة السمانة وهناك شكوك حول موعد تعافيه وعودته للمشاركة في التدريبات.

منتخب مصر

ومن المقرر أن تبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر المقبل على أن تنتهي يوم 10 من نفس الشهر.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات:

مصر. بوركينا فاسو. سيراليون. إثيوبيا. جيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة.

وتأتي وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويتواجد منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط أيضًا.

فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات فقط على نهاية تصفيات كأس العالم 2026 والتي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

ويحتاج منتخب مصر إلى 4 نقاط فقط من أصل 12 نقطة متبقية، وذلك من أجل حسم الصعود رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

حيث يضمن منتخب الوطني الصعود عند الوصول إلى النقطة رقم 20.