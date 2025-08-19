نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تفاصيل حريق داخل النادي الأهلي فرع مدينة نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحماية المدنية تسيطر على حريق المبنى الإداري بالنادي الأهلي

عاجل- تفاصيل حريق داخل النادي الأهلي فرع مدينة نصر.

النادي الأهلي، نشب منذ قليل حريق داخل المبنى الإداري التابع للنادي الأهلي بفرع مدينة نصر بالقرب من البوابة الرئيسية.

وعلى الفور تدخلت قوات الحماية المدنية التي هرعت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، من أجل السيطرة على النيران وإخمادها.

السيطرة على النيران

وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس، قبل أن تصل إلى المنشأت المجاوره التي تتواجد داخل فرع النادي بمدينة نصر، وتمت السيطرة على الموقف في وقت سريع.

تفاصيل حريق النادي الأهلي

ونشب الحريق في جهاز تكييف مركزي في الدور الثاني بالمبنى الإجتماعي، وتم التعامل مع الموقف بشكل سريع وتمت السيطرة على الموقف دون خسائر بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل مقر النادي بمدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لاحتواء الموقف، وسط متابعة ميدانية من الأجهزة الأمنية.

وتُجرى في الوقت الحالي عمليات التأمين والفحص للتأكد من أسباب الحريق وحصر حجم الخسائر.

النادي الأهلي

ومن ناحية أخرى، يواصل النادي الأهلي استعداده لخوض مباراتي غزل المحلة وبيراميدز والمقرر لهم يوم 25 و30 أغسطس الجاري على الترتيب.

ويخوض النادي الأهلي مواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز على استاد المحلة.

فيما تقام مباراة بيراميدز نهاية شهر أغسطس على ملعب استاد السلام قبل بداية فترة التوقف الدولي، والتي تبدأ مطلع شهر ستمبر المقبل.

وكان قد شارك إمام عاشور لاعب فريق الأهلي في أجزاء من المران بدون التحامات قوية، وذلك وفقًا للرؤية الطبية ويتم تقييم حالته بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته.

كما أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن مروان عطية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة.

وحصل النادي الأهلي على راحة خلال مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، حيث يتواجد 21 فريقاً في مسابقة الدوري.