سام مرسي: إيبسويتش تخلّى عني لأسباب سياسية

الرياض - كتبت رنا صلاح - ألمح الدولي المصري سام مرسي، مدافع فريق الكويت الكويتي، إلى أن ناديه السابق إيبسويتش تاون الإنجليزي قد تخلّى عنه لأسباب سياسية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية.

سام مرسي: إيبويتش تخلّى عني لأسباب سياسية

وكان مرسي (33 عامًا) قد انتقل إلى صفوف نادي الكويت في أواخر يوليو/تموز الماضي، قادمًا من إيبسويتش تاون الذي ينافس حاليًا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".



وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال مرسي: "الوجه القبيح لكرة القدم. حين لا يعود النادي يريدك، سواء لأسباب تتعلق بالمستوى أو لأسباب سياسية، فإنه سيفعل أي شيء لإخراجك من الفريق"، مشيرًا إلى أن النادي قد أزاح اسمه من غرفة الملابس، وأجبره على التدرب مع فريق تحت 21 عامًا، في تجاهل تام من المدرب والجهاز الفني لوجوده.



وجاءت تغريدة مرسي في سياق انتقاده للطريقة التي تعامل بها نادي إيبسويتش مع اللاعب أوماري هاتشينسون، قبل انتقاله الوشيك إلى نوتنغهام فورست، لكنها حملت أيضًا إشارات ضمنية إلى ظروف رحيله هو عن النادي، والتي يعتقد كثيرون أنها مرتبطة بمواقفه السياسية والإنسانية.



وقد تميّز مرسي بمواقف علنية ضد الترويج للمثلية الجنسية، وبدعمه الصريح للقضية الفلسطينية وقطاع غزة، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن إدارة النادي الإنجليزي استغنت عن خدماته كنوع من العقاب على تلك المواقف.

وكان اللاعب قد رفض ارتداء شارة القيادة الملونة بألوان علم قوس قزح، مخالفًا بذلك توجيهات رابطة الدوري الإنجليزي في الجولة الـ13 من الموسم الماضي، وارتدى بدلًا منها شارة القيادة العادية خلال مباراة فريقه ضد نوتنغهام فورست، والتي انتهت بخسارة إيبسويتش بهدف دون رد.



كما عبّر مرسي في أكثر من مناسبة عن إدانته لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما عزّز من الاعتقاد بأن مواقفه السياسية كانت سببًا في تهميشه داخل النادي.



وفي سياق حديثه عن أزمة زميله السابق أوماري هاتشينسون، قال مرسي: "عندما يقترب اللاعبون من الحصول على فرصة انتقالات جيدة، ويشعرون أن قيمتهم قوبلت بالتقدير المناسب، يصبح لهم وللوكلاء موقف قوي. في كل هذا لا يوجد صواب أو خطأ مطلق".



وأضاف: "الشاب أوماري والنادي قدما الكثير لبعضهما بعضًا.

ومن دون الخوض في التفاصيل، كان ينبغي أن تكون المرحلة الانتقالية أكثر سلاسة، بحيث يشعر كل من اللاعب والنادي بالرضا".



كما وجّه مرسي رسالة إلى جماهير إيبسويتش تاون، داعيًا إياهم إلى عدم نسيان ما قدّمه اللاعب للفريق، قائلاً: "كان أوماري لاعبًا محوريا في تحقيق الصعود للدوري الممتاز، وزميلًا رائعًا، ومصدر ربح جيد للنادي. آمل ألا تُنسى إسهاماته من قِبَل جماهير إيبسويتش تاون".